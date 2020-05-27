صحيفة تكشف نسبة العجز الاقتصادي المتوقع لبريطانيا في السنوات المقبلة

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، عن مستقبل الاقتصاد البريطاني وميزانية الدولة في السنوات المقبلة ومدى تأثير فيروس كورونا المستجد على الدولة المتحدة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن اقتصاد بريطانيا سيسجل على الأرجح عجزا في الميزانية بنسبة خمسة في المئة من الدخل القومي في 2024، حين يكون من المقرر إجراء الانتخابات القادمة لبريطانيا.

وبحسب الصحيفة فإن هذا التأثير السلبي على الاقتصاد البريطاني سيستمر، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا ونتائجه الضاغطة على المالية العامة والموازنة البريطانية المستقبلية.

وأضافت الصحيفة أنها استندت في حسابها للعجز إلى توقعات للنمو الاقتصادي قدمها خبراء اقتصاديون بريطانيون.