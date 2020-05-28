أعضاء "أوبك+" يدرسون تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج النفطي

ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، عن توجه إجماعي لدى أعضاء منظمة "أوبك +" بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي حتى أواخر العام 2020.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادرها الخاصة أن المملكة العربية السعودية تدرس خيار تمديد اتفاق إنتاج النفط العالمي بجدية، كونها تجد أن السوق ما زال بحاجة للتوازن، بالإضافة إلى موقف موسكو المطابق للرياض، لكنها تواجه عراقيل ومشاكل من أصحاب الشركات النفطية.

وأشارت مصادرة روسية للوكالة أن روسيا لم تتخذ الموقف النهائي بعد من الموضوع، وذلك بسبب تضارب الآراء والمواقف بين الحكومة والشركات النفطية الخاصة، مشيرة إلى أن موسكو تنتظر استئناف رحلات الطيران التي يمكن أن يكون لديها تأثير على الطلب العالمي.

وقال مصدر في شركة نفط روسية للوكالة: "بالطبع، إذا قالوا لنا أن نستمر في الخفض فسوف نستمر في حال كان كل شيء يتماشى مع الطلب، فلن نرى أي سبب لتغيير الصفقة".

وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" أخيرا أن معظم دول تحالف "أوبك +" تريد الحفاظ على شروط اتفاق الشهر الماضي، وخفض إنتاج النفط بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًا بدءًا من يوليو/ تموز، لكن هناك بعض الاعتراضات.