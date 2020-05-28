شركة "نيسان" تسجل أكبر خسارة منذ 20 عاما وتغلق بعض مصانعها نهائيا

أعلنت شركة "نيسان موتور"، اليوم الخميس، تسجيلها خسارة صافية قدرها 671 مليار ين (6.2 مليار دولار) في السنة المالية الأخيرة.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، كشفت الشركة اليابانية عن خطة لإعادة الهيكلة من خلال التخلص من نحو 300 مليار ين من التكاليف الثابتة السنوية، وخفض الطاقة الإنتاجية وتقليل عدد طرازات السيارات.

وقالت الشركة التي تتخذ من يوكوهاما مقرا لها، في بيان، إن هذه النتائج المالية، تشكل أول خسارة منذ عقد وأكبر خسارة منذ 20 عاما، وتشمل رسوم إعادة الهيكلة وتكاليف الإهلاك البالغة 603 مليارات ين للسنة التي انتهت في مارس/ آذار.

وتدعو الخطة الخمسية إلى خفض الإنتاج بنسبة 20% إلى نحو 5.4 مليون سيارة سنويًا، وتشمل إغلاق مصنع "نيسان" في برشلونة بالإضافة إلى مصنع يجرى إغلاقه في إندونيسيا.

دخلت "نيسان" في حالة اضطراب منذ اعتقال رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، والذي دفع من أجل زيادة حجم الإنتاج دومًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من اضطرابات داخلية بسبب جهود التحول نحو السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، علاوة على ضغوط ضعف الطلب الناجمة عن جائحة كورونا.