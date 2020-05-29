هبوط التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى منذ 2016

هبط التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات على الرغم من الارتفاع الملحوظ لأسعار الأغذية.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، في بيان اليوم الجمعة، إن التضخم قد هبط في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو بواقع 0.1%، في شهر مايو/أيار مقارنة مع أبريل/نيسان"، وزاد 0.1% فقط على أساس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في الشهر الماضي".

وتسببت جائحة كورونا في خفض الطلب على الوقود وتراجع أسعار الطاقة.

ويتماشى رقم التضخم، وهو أدنى مستوى سنوي منذ يونيو/حزيران 2016، مع متوسط التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين. كما أنه يجعل نمو الأسعار يزداد بعدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي إلى معدل يقل قليلا فحسب عن اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

وانخفضت أسعار الطاقة 12% على أساس سنوي في مايو، بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة، بحسب نفس المصدر، 6.5%.