أرامكو تخسر مشروع شراكة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمصفاة إندونيسية

أعلنت شركة الطاقة الحكومية "بي.تي برتامينا" الإندونيسية، أنها ستطور مصفاتها "سيلاكاب" في جاوة الوسطى بشكل مستقل، متخلية بذلك عن مشروع مشترك مع "أرامكو" السعودية لتعزيز الطاقة الإنتاجية للمصفاة.

قالت المتحدثة باسم شركة "برتامينا" فجرية عثمان، في بيان اليوم الجمعة: "ستواصل برتامينا التطوير المستقل للخطة الرئيسية لتطوير مصفاة سيلاكاب، بينما نبحث عن شريك استراتيجي آخر"، وفق وكالة"رويترز".

وأكدت عثمان أن المشروع المزمع المشترك مع شركة النفط السعودية العملاقة، مستبعد في الوقت الحالي.

وكانت الشركتان تجريان محادثات لتحديث مصفاة "سيلاكاب" منذ 2016، وفي العام الماضي قالتا إنهما ستضعان اللمسات النهائية على خطة مشروع مشترك في الربع الأول من 2020.

وتهدف الخطة الرئيسية لتطوير مصفاة ”سيلاكاب“، إلى زيادة طاقة تكرير المصفاة إلى 400 ألف برميل يوميا، من 348 ألف برميل يوميا.

هذا وقالت شركة "برتامينا" العام الماضي، إنها ستبدأ تطوير مشروع "سيلاكاب" بشريك أو من غير شريك، للوفاء بهدف تشغيلي في عام 2025.