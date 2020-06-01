وكالة: "أوبك+" تدرس إمكانية تمديد تخفيض الإنتاج الحالية لفترة معينة

كشفت وكالة أمريكية، اليوم الاثنين، أن منظمة "أوبك+" تدرس إمكانية تمديد خفض إنتاج النفط لفترة تمتد ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر إضافية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن المنظمة النفطية "أوبك+" تبحث مسألة تمديد مدة اتفاق خفض إنتاج النفط".

وأوضح المصدر أن الوضع في سوق النفط يتغير بسرعة، ويتم إعطاء الأفضلية لاتخاذ تدابير قصيرة الأجل.

وفي ظل انهيار الطلب على النفط بسبب وباء فيروس كورونا، اتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +"، في 12 نيسان/أبريل الماضي، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في أيار/مايو – حزيران/ يونيو، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وتأتي التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج تشرين الأول/أكتوبر 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية أخذتا على عاتقهما 11 مليون برميل يوميا، قياسا مع الكل هناك انخفاض بنسبة 23 في المئة و18 في المئة و14 في المئة على التوالي.

ومن المتوقع أن يتيح هذا الاجتماع فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية.

وكان وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الذي يتولى الرئاسة الدورية، قد اقترح عقد الاجتماع في الرابع من يونيو وليس في الموعد المقرر يومي 9 و10 منه.