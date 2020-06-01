وكالة: انكماش جديد لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية الألماني في مايو

أفاد مسح نشر، اليوم الاثنين 1 يونيو/حزيران، أن قطاع الصناعات التحويلية الألماني واصل الانكماش في مايو/أيار مع تسريح المصانع، التي تواجه ضعفا في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا للعمالة.

كما أظهر المسح الذي نشرته وكالة "رويترز"، أن معنويات الشركات الألمانية تتسم بالتشاؤم حيال المستقبل.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا، الذي يسهم بنحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي، إلى 36.6 من 34.5 في أبريل/نيسان، وكانت القراءة الأولية 36.8.

وقال فيل سميث، كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.إس ماركت: "حتى مع بدء المزيد من المصانع في استئناف عملياتها بعد تخفيف القيود، لا يزال ضعف الطلب الأساسي يشكل عاملا مثبطا، إذ يشير قياس المسح للطلبيات الجديدة إلى أنها تتعافى بدرجة أقل كثيرا من الناتج في مايو".

وتابع سميث بقوله "نخفض إنتاج الصناعات التحويلية بالفعل بما بين 7% إلى 8%، من ذروة في أواخر 2017 حتى قبل بدء الجائحة، والآن يبدو أن هذا الرقم في نطاق 25% إلى 30%".

وتراجع الإنتاج بوتيرة أكثر بطئا من أبريل/نيسان، لكن مع عمل الشركات بأقل كثيرا من طاقتها الكاملة وتشاؤمها بشأن مستقبل الإنتاج، تسارع خفض الوظائف بأكبر وتيرة في 11 عاما مع تضرر قطاع السلع الاستثمارية بشكل خاص.