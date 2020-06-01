بورصات الخليج تغلق مرتفعة وقطر في المقدمة

ارتفعت البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، مع تنامي التفاؤل إزاء تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا وهو ما عزز شهية المخاطرة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 1.5 بالمئة، مع صعود أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 2.8 بالمئة وتقدم سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ورفعت دبي الأسبوع الماضي القيود المفروضة على الانتقال وسمحت باستئناف أنشطة الشركات.

كانت الإمارات، التي علقت دخول غير المواطنين في 19 مارس/ آذار، قالت الشهر الماضي إنها ستبدأ قريبا السماح بالدخول لحملة الإقامات السارية العالقين في الخارج الذين لهم عائلات في الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المقيمين الذين لهم عائلات في الإمارات سيبدأون بالعودة من أول يونيو/ حزيران.

وزاد المؤشر القطري اثنين بالمئة، مدعوما بصعود سهم أريد عشرة بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 1.1 بالمئة. وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6 بالمئة وسهم الأهلي التجاري 2.1 بالمئة.

كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أوردت، يوم الثلاثاء، أن القيود المفروضة في المملكة سيبدأ تخفيفها على ثلاث مراحل على أن تبلغ ذروتها برفع كامل لحظر التجول - عدا مدينة مكة المكرمة - من 21 يونيو/ حزيران.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة بدعم من صعود سهم إتصالات 1.2 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 3.4 بالمئة.

واستقر المؤشر المصري مع تذبذب الأسهم القيادية بين الصعود والهبوط. وارتفع سهم المصرية للاتصالات عشرة بالمئة بعد أن وقعت الشركة اتفاقات مع اتصالات مصر.