العراق... البنك المركزي يصدر بيانا عن عمولات السحب النقدي

أصدر البنك المركزي العراقي، مساء اليوم الثلاثاء 2 يونيو/حزيران، بيانا بشأن عمولات السحب النقدي.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان نقله موقع "السومرية نيوز": "لغرض تنظيم عمليات السحب النقدي، من خلال استخدام نقاط البيع، يدعو البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم الإعلان في مقر عملهم عن تفاصيل الخدمات المقدمة، ونسب الأجور والعمولات المستقطعة بشكل واضح وصريح".

كما دعا البنك المركزي العراقي المواطنين، بضرورة التأكيد من العمولات المستقطعة الظاهرة في شريح السحب الخاصة بالأجهزة، بحيث تكون متناسبة مع تعليمات البنك المركزي.

وتابع البنك المركزي العراقي: "حدد سقف السحبة الواحدة من نقاط البيع وهي 2 مليون دينار على أن يكون الحد الأعلى للعمولة 0.006 للمبلغ المسحوب ولا تقل عن 2000 دينار".