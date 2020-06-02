بوتين: يجب البدء في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي ابتداء من يوليو ودون توقف

وأكد بوتين خلال اجتماع عمل عبر تقنية "فيديوكونفرنس" مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء: "نحن نفعل ذلك دائمًا، ولكن في هذه الحالة هذا التعاون مطلوب. كل هذا يجب القيام به من أجل البدء في التنفيذ الفعال لخطوات ملموسة من بداية يوليو".
كما أشارر الرئيس الروسي إلى أن الخطة المقدمة يمكن أن تؤخذ كأساس وطلب من رئيس الحكومة وضع اللمسات الأخيرة على معايير الخطة في النصف الثاني من يونيو/حزيران لمواصلة العمل على وثيقة مع جمعيات الأعمال.
وأضاف بوتين: "إنني أوجه انتباهًا خاصًا بهذا الشأن، نظرًا لأن عددًا من القرارات التي تم اتخاذها بالفعل لدعم المواطنين والمؤسسات التي ذكرتها الآن تم تصميمها للربع الثاني. لذلك، من المهم للغاية أن يستمر هذا العمل دون انقطاع، والاقتصاد والتوظيف والدخل لقد حصل المواطنون في النصف الثاني من العام على دعم جاد وفعال للتعافي الواثق".
وقال: "الخطة الوطنية تتضمن ثلاث مراحل سيدي فلاديمير فلاديميروفيتش. وتتمثل مهمة المرحلة الأولى في استقرار الوضع بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري. الشيء الرئيسي الذي يجب تحقيقه خلال هذه الفترة هو منع حدوث انخفاض آخر في مداخيل المواطنين"، مضيفا أن المرحلة الثانية ستستمر حتى الربع الثاني من عام 2021. "خلال هذه الفترة، سنفعل كل ما هو ضروري لإكمال عملية الانتعاش الاقتصادي، وخفض البطالة وضمان نمو دخل المواطنين إلى مستوى يمكن مقارنته بمستوى العام الماضي".
وأردف ميشوستين: "في المرحلة الثالثة والنهائية، هذا هو الربع الثالث أو الرابع من عام 2021، نتوقع أن ندخل في مسار النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، سنحد من الفقر ونزيد عدد المواطنين، الذين سيتجاوز مستوى دخلهم الحد الأدني للأجور. وسنبذل قصارى جهدنا أيضًا لضمان وصول عدد الأشخاص العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى ما قبل الأزمة".
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