سعر نفط برنت يتجاوز للمرة الأولى منذ مارس 40 دولارا للبرميل

ارتفع سعر خام برنت فوق 40 دولارًا للمرة الأولى منذ 6 مارس/ آذار، وفقًا لبيانات التداول.

حتى الساعة 03:44 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر عقود النفط الآجلة لشهر أغسطس/ آب بنسبة 1.14% إلى 40.08 دولار للبرميل. في الساعة 03:46 صباحًا، ارتفعت العقود الآجلة لشهر تموز / يوليو بنسبة 1.96% إلى 37.53 دولار.

يواصل المستثمرون تقييم اجتماع "أوبك +" القادم. وبحسب تقارير إعلامية، تدرس المنظمة تمديد تخفيض الإنتاج الحالي لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر.

بدأ انهيار أسعار النفط بعد عدم تمكن "دول أوبك +" من الاتفاق في 6 مارس على تغيير معايير الاتفاقية للحد من تطوير المواد الخام، ولا لتمديدها. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على الإنتاج في الدول المشاركة في المنظمة اعتبارًا من 1 أبريل/نيسان. في مارس وحده، انخفض النفط بأكثر من مرتين.

وفي وقت لاحق من أبريل، وافقت المنظمة على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار - يونيو/حزيران ، وبنسبة 7.7 مليون في النصف الثاني من العام وبزيادة 5.8 مليون حتى نهاية أبريل 2022.