وزير غينيا الإستوائية: الانتخابات الأمريكية والموجة الثانية من"كورونا" سيكونان مفتاح أسعار النفط

قال وزير التعدين والهيدروكربونات في غينيا الإستوائية غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، إن العوامل الرئيسية لسوق النفط العالمي في المستقبل القريب ستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية والموجة الثانية من وباء "كورونا".

وأضاف في تصريحاته لـ"سبوتنيك": "إن نتائج الانتخابات الأمريكية والموجة الثانية من تفشي "كورونا" سيكونان عاملين هامين في سوق النفط، سواء فاز جمهوري أو ديمقراطي، فسيؤثر كلاهما. لا يمكنني القول إن تأثير ذلك سيكون بشكل إيجابي أو سلبي".

وحول تأثير الموجة الثانية من تفشي كورونا، قال الوزير: "سيؤثر علينا، لأنه مرة أخرى سنكون في وضع تكون فيه البضائع، ولكن لا يوجد مكان لوضعها وإرسالها".

وتوقع الوزير حدوث الموجة الثانية من وباء كورونا مع نهاية العام.

في 11 مارس/آذار، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي عدوى فيروس "كورونا"، ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 6.3 مليون حالة إصابة بالمرض في العالم ، وتوفي أكثر من 380 ألف شخص.