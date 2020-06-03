بالأرقام ... تعرف على خسائر سوق العمل في الولايات المتحدة

اضطرت الشركات الأميركية إلى الاستغناء عن 2.76 مليون عامل آخر في مايو، حيث استمرت جائحة كورونا في اختراق الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى الاحتجاجات القائمة مؤخرا في البلاد.

وكانت خسائر الوظائف عميقة بشكل خاص في الشركات الكبيرة، والتي سجلت انخفاضًا بأكثر من 1.6 مليون، وحصل قطاع التصنيع على أكبر الضربات حيث خسر القطاع 719 ألف عامل، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الاقتصادية الأمريكية.

Private payrolls decline by 2.76 million in May, ADP says, a much smaller drop than feared https://t.co/mmFVbbaCte — Steve McCord (@SMacGeorgia) June 3, 2020

​وكان الإجمالي المبلغ عنه أقل بكثير من تقدير "8.75 مليون" من قبل الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته "Dow Jones" ولم يكن سبب التباين الواسع واضحاً.

وشهد إحصاء مايو أيضًا تراجعاً حادًا في وتيرة الانخفاض من التراجع الذي بلغ 19.6 مليون في أبريل، وهو تقدير تم تعديله من 20.2 مليون التي تم الإبلاغ عنها في البداية، والتي كانت هي الخسارة الأسوأ في تاريخ المسح، بحسب الشبكة.