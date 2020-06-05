وزير الطاقة السعودي: الأوضاع الآن تضمن "نجاحا مأمولا" لاجتماعات "أوبك+"

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، إن أوبك وحلفاءها، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، يعكفون على عقد اجتماع بشأن سياسة إنتاج النفط غدا السبت.

وأضاف الوزير السعودي في تصريحات لـ"رويترز"، أن الأوضاع الآن تضمن نجاحا مأمولا للاجتماعات".

وأشار إلى أن "التنسيق جار لعقد اجتماعات لأوبك وأوبك+ بعد ظهر الغد السبت".

وفي السياق، أعلنت وزارة الطاقة الروسية ، اليوم الجمعة، أن اجتماع "أوبك+" سيتم انعقاده يوم غد السادس من حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول انعقاد اجتماع "أوبك+" يوم السادس من حزيران/ يونيو، الجاري: "أؤكد ذلك".

وارتفعت أسعار النفط، اليوم، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات الاجتماع، حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7 في المئة إلى 40.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 37.58 دولار للبرميل.

وربح برنت نحو 14 في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة 6 في المئة، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، غدا السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج.