وكالة تكشف تفاصيل اجتماع أوبك+ اليوم

تجتمع أوبك وحلفاؤها برئاسة روسيا اليوم السبت للموافقة على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط وحث دول أخرى مثل العراق ونيجيريا على زيادة الالتزام بالتخفيضات القائمة.

واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو أيار ويونيو حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الاقتصادية.

وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول.

وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو تموز رغم أن الرياض تفضل تمديد التخفيضات حتى نهاية أغسطس آب.

وارتفع خام القياس برنت، الذي انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل نيسان، بأكثر من 5٪ يوم الجمعة، ليجري تداوله عند أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر فوق 42 دولارا للبرميل.

وقالت مصادر أوبك يوم أمس الجمعة إن المؤتمرات التي تُعقد عبر الفيديو السبت ستبدأ بمحادثات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش ويليها اجتماع لمجموعة أوبك+ في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

وأوضحت مصادر بأوبك أن تمديد التخفيضات مرهون بالامتثال لأنه يتعين على الدول التي أنتجت أكثر من حصتها في مايو أيار ويونيو حزيران تعويض ذلك بخفض أكبر خلال الأشهر المقبل.