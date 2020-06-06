نوفاك: من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى تنفيذ صفقة خفض الإنتاج بنسبة 100 %

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن إنجاز صفقة أوبك + بنسبة 100٪ من قبل جميع المشاركين أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.

وقال نوفاك خلال كلمة في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك +، اليوم، السبت، عبر تقنية فيديو كونفيرانس"، "اليوم كما لم يحدث من قبل، من المهم في رأيي الوفاء بنسبة 100٪ بالالتزامات، التي تعهدت بها جميع الدول المشاركة".

ودعت أوبك + في بيان، منتجي النفط خارج الحلف على المساهمة بشكل متوازن في استقرار السوق "نحث جميع منتجي النفط الرئيسيين على المساهمة بشكل نسبي في استقرار سوق النفط ، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة التي تقدمها أوبك والدول غير الأعضاء في إعلان التعاون".

وقال مصدر في المنظمة لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن دول أوبك عقب اجتماع يوم السبت، قررت تمديد الانخفاض الحالي في إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك + بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لشهر آخر، حتى نهاية يوليو/تموز المقبل. وفي الوقت نفسه، أشار وزير النفط الإيراني بيجان زانجان إلى أن هذا المستوى من التخفيض سيمتد بموافقة المشاركين من خارج أوبك في الصفقة.

وقالت مصادر أوبك يوم أمس الجمعة إن المؤتمرات التي تُعقد عبر الفيديو السبت ستبدأ بمحادثات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش ويليها اجتماع لمجموعة أوبك+ في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

وأوضحت مصادر بأوبك أن تمديد التخفيضات مرهون بالامتثال لأنه يتعين على الدول التي أنتجت أكثر من حصتها في مايو أيار ويونيو حزيران تعويض ذلك بخفض أكبر خلال الأشهر المقبل.