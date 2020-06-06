نوفاك يتوقع حجم إنتاج روسيا من النفط لعام 2020

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن التدابير المشتركة لدول "أوبك + " سمحت بمنع العواقب الخطيرة لأكبر انهيار لأسعار النفط العالمية.

وقال نوفاك: "أود أن اتقدم بكلمات الشكر لجميع المشاركين في الاجتماع الوزاري لأوبك + الذي عقد 9 و 1 أبريل من العام الجاري على القرارات البناءة التي اتخذت، وعلى التدابير المشتركة التي سمحت لنا بتجنب العواقب الخطيرة لأكبر انهيار لأسعار النفط العالمية في التاريخ".

وأكد الوزير الروسي أن "تنفيذ الاتفاقية بنسبة 100 بالمئة مهم اليوم من أكثر وقت مضى من قبل جميع الدول المشاركة".

وعن معايير الاتفاق قال نوفاك: "نعم لم تتغير معايير الاتفاق، الفارق الوحيد أن الخفض سيكون 9.7 مليون برميل يوميا بدلا من 7.7 مليون كما كان في اتفاق نيسان/أبريل".

وأشار مشروع بيان لاجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى أن المنظمة تعتزم تمديد اتفاقية خفض الانتاج "أوبك+" في شهر يوليو بشرط تحسين التزام جميع الدول بهذه الصفقة.