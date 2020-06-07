تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي

تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى حوالي 36 مليار دولار في نهاية آيار/مايو الماضي، منخفضا بحوالي مليار دولار عن مستواه في نهاية نيسان/أبريل الماضي.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن "صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 36003.7 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو/أيار 2020".

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في مصر في نهاية نيسان/أبريل الماضي حوالي 37 مليار دولار.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ بدء انتشار وباء (كوفيد 19)، حيث تراجع في نهاية آذار/مارس إلى حوالي 40 مليار دولار، منخفضا خمسة مليارات دولار دفعة واحدة، وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وتلاه انخفاض آخر بقيمة حوالي ثلاثة مليارات في نهاية نيسان/أبريل، وساهم حصول مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في آيار/مايو، في كبح انخفاض احتياطي النقدي، رغم تراجع موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة.

وأبرمت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل يومين تحصل بموجبه على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال 12 شهر لمواجهة آثار وباء (كوفيد 19).