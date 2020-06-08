الدولار يفاجئ الجنيه المصري بارتفاع جديد

واصل الدولار ارتفاعه في بداية تعاملات الأسبوع مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، بقيمة قرشين في البنوك، لتصبح جملة ارتفاعاته 47 قرشا.

وسجل الدولار في البنك "الأهلي" المصري 16.25 جنيه للبيع مقابل 16.15 جنيه للشراء، فيما سجلت بنوك "العربي الأفريقي الدولي، المشرق والمصري والمصرف العربي الدولي والأهلي الكويتي بيريوس وقناة السويس" سعر بيع بـ16.27 جنيه، فيما سجل 16.17 جنيه للشراء.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن مساء الجمعة الماضي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع مصر، حول مساعدة مالية قدرها 5.2 مليار دولار أمريكي، وقال الصندوق إن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في السنوات الثلاث الماضية، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي من تداعيات أزمة كورونا.

وأعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت بمقدار مليار دولار أخرى في مايو/ أيار الماضي، مع استمرار ضغط أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، وبلغت الاحتياطات في نهاية مايو 36 مليار دولار، نزولا من 37 مليار دولار في نهاية أبريل/ نيسان.