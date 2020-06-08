وكالة: إقفال المحال التجارية والصيدليات في سوريا بعد التراجع القياسي لليرة السورية

أعلنت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الاثنين، عن إقفال المحال التجارية المختلفة في عدد كبير من المحافظات السورية، وذلك بسبب الانهيار الكبير الذي شهدته الليرة السورية في الأيام الأخيرة.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادر في سوريا، أن الأسواق السورية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع الأصناف وصل بعضها إلى ضعفين وثلاثة أضعاف وتوقفت الحركة في الأسواق.

كما رفعت الصيدليات أسعار الأدوية بشكل كبير قبل أن تغلق أبوابها بسبب فقدان عدد من الأصناف والتفاوت ب​الأسعار​ فيما انقطعت أهم الأدوية التي يحتاجها مرضى الضغط و​السكري​ و​الربو​ و​السرطان​ وغيرها من الأمراض المزمنة، وذلك مع استمرار انهيار الليرة السورية تباعا لتسجل نحو 3000 مقابل ​الدولار​ الواحد.

وتراجع الدولار في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، من 650 ليرة إلى 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وسط شح كبير بالدولار وإغلاق الحدود بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس ​كورونا​.