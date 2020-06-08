وزير النفط العراقي: ملتزمون بـ"اتفاق أوبك +"

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن العراق ملتزم باتفاق "أوبك +"، الخاص بتخفيض إنتاج النفط مع الدول المصدرة للنفط وروسيا.

ذكرت ذلك وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن عبد الجبار أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، التزام العراق الكامل باتفاق "أوبك +" لخفض الإنتاج.

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، اتفقوا، يوم السبت، على تمديد تخفيضات انتاجية قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو/ تموز، وهو ما يقلص المعروض العالمي بحوالي 10 في المئة وسط هبوط حاد في الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت البيان إلى قول عبد الجبار إن العراق ملتزم بشكل كامل بخفض انتاجه في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز امتثالا لاتفاق "أوبك +" فضلا عن برنامج الخفض الذي تم الاتفاق عليه للفترة اللاحقة".

وتابع: "العراق حريص على الالتزام باتفاقات (أوبك +) وبجميع الخطوات التي تؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية على الرغم من التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية".