مصر... ارتفاع الصادرات الزراعية ودخولها 7 أسواق جديدة

ارتفعت صادرات مصر الزراعية خلال عام 2020 وذلك بعد وصول منتجاتها الزراعية إلى 7 أسواق جديدة.

وقال وزير الزراعة المصري، السيد القصير، إن الحجر الزراعي أدى إلى وصول المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواق جديدة مثل نيوزيلندا وموريشيوس، والبرازيل والأرجنتين.

وتابع الوزير أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع إلى أكثر من 3 ملايين طن حتى الآن، حسب بوابة الأهرام المصرية.

من ناحيته أكد أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في مصر، أنه يتم فحص جميع السلع الواردة من الخارج للتأكد من سلامتها وهي تضم القمح والذرة الصفراء.

وكانت أعلى الصادرات الزراعية من الموالح حيث وصلت إلى مليون و354 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير 627 ألفا و588 طنا من البطاطس التي احتلت المركز الثاني.