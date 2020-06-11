فيروس كورونا يجبر "ستار باكس" على تحول استراتيجي

في تحول وصفته الأوساط الاقتصادية بالاستراتيجي، الذي جاء انعكاسا لأزمة فيروس كورونا على قطاع الأعمال، أعلنت سلسلة "ستار باكس" نيتها إغلاق المئات من فروعها في أمريكا الشمالية واستبدالها بنقاط توزيع "صغيرة ومتنقلة".

وبحسب موقع "ماركيت بليس"، قالت الشركة إنها تخطط لإغلاق نحو 400 فرع في الولايات المتحدة وكندا خلال الـ 18 شهرا المقبلة، على أن تضيف مواقع لتوصيل واستلام المشروبات فقط.

وأوضحت الشركة العالمية أنها ستستحدث نحو 300 نقطة جديدة لتوزيع وتوصيل المشروبات إلى الزبائن.

Starbucks forecast its third-quarter operating income to plunge by about $2.2 billion https://t.co/lOtP7qzFdR pic.twitter.com/OdX4U4WhRQ — Reuters (@Reuters) June 10, 2020

وقالت "ستار باكس" إن استراتيجيتها للبيع بالتجزئة، مصممة "لتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع حضور البيع بالتجزئة، وتمكين النمو المربح للمستقبل".

وكشفت إحصاءات أن نحو 80% من المعاملات فيما يقرب من 15 ألف فرع لـ"ستار باكس" في الولايات المتحدة، يتم شراؤها أثناء التنقل.

وأشارت "ستار باكس" إلى أن نقاط التوزيع الجديدة ستخدم العملاء بشكل أفضل خلال تنقلهم مع الحد من الازدحام في المقاهي.

وتوقعت شركة "ستار باكس" عملاق صناعة القهوة في العالم، تراجع إيراداتها بنحو 3.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بسبب تداعيات وباء كورونا.