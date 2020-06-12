إعلام: كوونا يدفع القطريين إلى الاستثمار "الإلكتروني" من المنزل

وأوضح التقرير المنشور في صحيفة "غلف تايمز" الناطقة باللغة الإنجليزية أن الكثير من القطريين لجؤوا إلى الابتعاد بأموالهم من البنوك، التي أغلقت أبوابها في معظم دول العالم، وبحثوا عن بدائل "آمنة" للحفاظ على هذه الأموال وتنميتها واستثمارها بشكل آمن، بعيدا عن المخاطرة، في ظل اقتصاد عالمي يتهاوى بسبب الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن القطريين، كانوا في مقدمة المستثمرين في الملاذات الآمنة، بل إنهم حولوا بعض المواضع الاستثمارية إلى مواضع آمنة، فبينما اتجه البعض إلى الاستثمار في الذهب، اختار البعض الآخر الاستثمار في أسواق المال، ولكن على أن تكون تلك الاستثمارات "قائمة" من المنزل وبشكل آمن، من خلال وسطاء.

وأشار التقرير إلى أن الوسطاء في تلك الحالة كانوا، شركات تداول الأسهم في قطر، التي تعمل كوسيط قوي يمكنه حماية المال نفسه من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وتشهد حاليا البورصات وأسواق الأسهم والتداول في قطر، تدافعا كبيرا من جانب المتداولين، الذين يختبئ بعضهم تحت عباءة شركات تداول الأسهم، والتي تكون لها علاقة قوية بالكثير من المستثمرين، وهي ميزة بالنسبة للأشخاص الذين يحبون البحث بأنفسهم دون وجود وسيط آخر في بداية الأمر من أجل العمل على الاختبار الأمثل وتحقيق الربح اللازم.

وقال فريد كامل، الخبير في أسواق المال، في تصريحات نقلها موقع "أدميرال مارتكس" إن كلمة أسواق الأسهم، لم تعد مخيفة كما كانت في السابق، فيمكن الآن للعميل أن يقوم بعمل حساب على الإنترنت بسهولة شديدة، وبعد ذلك الدخول على الحساب من أجل البحث عن التداولات القوية والمربحة حول العالم، وخصوصا تلك الموجودة في قطر لعام 2020، حيث أصبحت هناك مجموعة مميزة من الشركات التي يمكن الوثوق بها بسهولة، وتعتبر ملاذاً آمناً لأموال المستثمرين.

وأضاف كامل قائلا "توجد أيضا مميزات مختلفة لكل شركة من هذه الشركات، سواء في التقييمات والأسهم والبحوث والرسوم البيانية والأخبار المختلفة التي تخص مجال الاستثمار فقط لا غير، كما أن بعض الشركات الأخرى الخاصة بالتداول تعمل على تقديم توصيات بشأن بعض الأسهم".

وتعتبر الظروف التداولية جزءا مهما للغاية في تجربة التداول، وهو من التجارب التداولية التي تتعلق بالكفاءة والمهنية والأمان في نفس ذات الوقت لدى شركة ما في قطر، وبالتالي أصبحت المسألة الخاصة بالبحث أسهل مما تتوقع، ويمكن أن تختار الشركة المناسبة لك بسهولة شديدة، ويوجد قائمة كبيرة تضم أفضل وسطاء شركات تداول الأسهم في قطر والتي تتميز بوجود شروط وقواعد تسهل عليك الأمور بشكل أكبر وتدعم العميل في كل وقت بعيدا عن عمليات النصب والاحتيال وبالتالي تكون قادر على إيداع المال وسحبها بسهولة.

وتعد شركة "كويت تريد"، واحدة من أوائل المنصات الإلكترونية، التي حققت معادلة الملاذ الآمن، حيث يمكن إيداع المال دون خوف من أي عملية احتيال، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، وتفهم الاحتياجات الخاصة بكل متداول، وتتوافق مع الممارسات التجارية الدولية المميزة التي تركز على الاحتياج الخاص بالمستثمرين فقط لا غير بالشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا أيضا، إلا أنها ليست اللاعب الوحيد في هذا السوق حاليا.

وتشير إحصائيات إلى أنه رغم كون الأسهم المحلية والدولية مربحة، إلا أنه يوجد مخاطرة كبيرة بأن تفقد الاستثمار بأكمله، وهذا هو حال التداول، ولكن "كويت تريد" تحاول أن تفهم كافة الاحتياجات الخاصة بالمتعامل، لتبدأ بالتداول مع الاختيار الصحيح في بداية الأمر، ويجب على كل عميل أن يأخذ حذره جيدا عندما يبدأ باتخاذ قرار ما وخصوصا في حالة المال الكثير، وفقا لما نقلته مجلة "سيدتي".

وانضمت لاحقاً، شركة "أفا تريد"، وهي من شركات الوسطاء التي تتميز بالسهولة في الاستخدام، وخصوصا للمبتدئين الذين لم يكن لديهم خبرة في هذا المجال الخاص بالاستثمار الحر الإلكتروني من خلال المنزل فقط، كما أنها تضمن الخصوصية اللازمة في كل وقت من أجل التداول بكل ثقة.

أما القطريون الباحثون عن استثمار مالي كبير، فهم يتجهون إلى منصة "إف إكس تي إم"، وهي رافعة مالية كبيرة متميزة عن الوسطاء الآخرين في نفس المجال، حيث تقدم أعلى نسب الرافعة المالية في القطاع، وبالتالي من الممكن أن تزيد الأرباح بشكل كبير وغير متوقع، سواء كانت الفروقات ثابتة أو متغيرة وفقا لما تتداول به.

وتحقق الشركة لعملائها، سواء داخل قطر أو خارجها، فروقات قليلة للغاية وخصوصا في قطاع الفوركس، ويكون الإيداع هناك بدون رسوم، وفي حالة الدفع سوف يعيد الموقع الرسوم جميعها في الحساب التجاري، كما تقدم خدمة السحب الفوري الخاصة بالأموال ولا يحتاج المستثمر إلى انتظار تحويل المال، حيث يتم التنفيذ السريع الخاص بالأوامر، وتقدم واحدة من أعلى السرعات المختلفة في مجال الفوركس، مع التحليلات الفنية للأسواق التي تتم بشكل مجانا ويتم نشرها على وسائل الإعلام بصورة منظمة.