وزير النفط العراقي: من مصلحتنا الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته "أوبك+"

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، إن من مصلحة بلاده الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته "أوبك+".

وبحسب "رويترز"، أضاف الوزير العراقي أن "كل الشركات الأجنبية تقريبا ردت بالإيجاب على طلب مراجعة بنود عقد خدماتها لكن شركة واحدة رفضت".

وتابع "سنطلب من إقليم كردستان المساهمة في حصة الخفض طبقا لاتفاق أوبك+".

وأوضح "الوزارة طلبت من سلطات إقليم كردستان تصدير 370 ألف برميل يوميا كحد أقصى اعتبارا من يونيو/حزيران لمساعدة العراق على الالتزام بحصة أوبك+ ".

وأشار إلى أنه "يتوقع أن تتخطى أسعار النفط 40 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2020".

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، اتفقوا، على تمديد تخفيضات انتاجية قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو/تموز، وهو ما يقلص المعروض العالمي بحوالي 10 في المئة وسط هبوط حاد في الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن التخفيضات الطوعية التي نفذتها دول الخليج الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حققت الغرض منها للشهر الجاري، وذلك بعد يومين من تجديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بغرض تحسين الأسعار.

وأضاف أن "أوبك+ بحاجة إلى لعب دور استباقي لإعادة التوازن في السوق، والتزام الدول الأعضاء سيفرض نفسه على أسواق النفط".