ملياردير مصري معلقا على تراجع ثروته بسبب فيروس كورونا: زلزال

أعرب رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، سميح ساويرس، عن تفاؤله بمؤشرات سياحية بدأت تظهر من ألمانيا وسويسرا، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح ساويرس في تصريحات تلفزيونية، أن التعافي سوف ينعكس على قطاع السياحة في كل من مصر وعمان، وهي الأسواق التي تعمل بها شركته.

وعن تأثر ثروته بالجائحة، وصف ساويرس ما حدث بالزلزال، قائلا: "كل الأزمات ستمر وهذه ليست أول أزمة خطيرة نتعرض لها، وتعلمنا من الأزمات أن يكون لدينا قدرة وملاءة مالية".

وأضاف "الشركة ولو استمرت المشاكل يمكنها الاستمرار لمدة عام بدون أي إيرادات ثم تأتي العودة، وبالتالي تستعيد فنادقنا القيمة تماما كما يجري من صعود وهبوط بالبورصات، ولست قلقا من المرحلة المقبلة".

وعلى مستوى القطاع العقاري قال ساويرس: "وجود وقت أكثر لدى الأسر والأفراد وفر فرصة لهم لشراء العقارات ما دعم القطاع الذي تضرر من الجائحة".

وأصر ساويرس على تقديراته التي تتوقع بعودة موسم الشتاء السياحي في مصر إلى المستويات السابقة، للعام الماضي.

وأشار ساويرس إلى أهمية قرار مصر بحظر ملء الفنادق والعمل بنصف طاقة الفنادق (50%) بهدف المحافظة على التباعد وتحجيم انتشار أي فيروس في الفنادق المصرية.

ونوه ساويرس بتخفيض مصر لبعض الرسوم وتمديد الإعفاءات، واصفا ذلك بالخطوة المهمة لتشجيع السياحة في المرحلة الحالية.