المزروعي: الإمارات واثقة بأن أعضاء أوبك+ الذين أظهروا امتثالا ضعيفا سينفذون تعهداتهم

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إنه واثق بأن دول مجموعة أوبك+، التي أظهرت امتثالا ضعيفا للتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها ستفي بتعهداتها.

وأكد المزروعي، في ندوة على الإنترنت نظمها مجلس الأطلسي، أنه توجد علامات على أن الطلب على النفط يرتفع بينما تخفف بعض الدول إجراءات العزل العام "ما لم يكن لدينا موجة أخرى من كوفيد-19، فإنني أعتقد أننا سنرى تعافي الطلب بوتيرة مناسبة للتخفيضات التي قمنا بتنفيذها"، وفق وكالة "رويترز".

وكان وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن التخفيضات الطوعية التي نفذتها دول الخليج الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حققت الغرض منها للشهر الجاري، وذلك بعد يومين من تجديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بغرض تحسين الأسعار.

وأضاف أن "أوبك+ بحاجة إلى لعب دور استباقي لإعادة التوازن في السوق، والتزام الدول الأعضاء سيفرض نفسه على أسواق النفط".

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، اتفقوا، على تمديد تخفيضات إنتاجية قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو/تموز، وهو ما يقلص المعروض العالمي بحوالي 10 في المئة وسط هبوط حاد في الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.