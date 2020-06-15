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    منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019

    5 تريليونات ريال.. كيف يحقق قطاع التعدين في السعودية هذا الرقم

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    اقتصاد
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    تصدر قطاع التعدين في السعودية المشهد الاقتصادي في الأيام الأخيرة، بعد الحديث عن فرص وظيفية تقدر بنحو 200 ألف وظيفة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5 تريليونات ريال.

    بحسب الخبراء فإن مجال التعدين يسهم في تعزيز رؤية المملكة" 2030" بشكل كبير، خاصة بعد اعتماد نظام الاستثمار التعديني الجديد.

    خالد العوهلي، نائب رئيس الشركة العربية السعودية القابطة للتعدين معادن
    © Sputnik . HEND ELDAWY
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    من ناحيتها قالت الدكتورة نوف الغامدي، مستشارة التنمية الاقتصادية في السعودية، إن إقرار النظام يمكن المملكة من الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، حيث تقدر قيمة مواقع التعدين في السعودية بنحو 5 تريليونات ريال.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن تعزيز الاستثمار في  القطاع كأحد أسس رؤية المملكة 2030، يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.

    وتساهم المشروعات الجديدة في خلق فرص عمل تقدر بنحو 200 ألف وظيفة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5 تريليونات ريال.

    وتنشط الاستثمارات القطاعات المهمشة، وترفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الاقتصاد والدخل، وتطوير الصناعة التي تحتاج إلى المواد الأساسية لتحقيق التنوع والازدهار.

    ترفع الخطوة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال (64 مليار دولار).

    كما يؤسس نظام الاستثمار التعديني الجديد، بحسب الغامدي، لتعميق التعاون مع شركات القطاع، وجذب استثمارات جديدة وفرص عمل حيوية.

     كما توقعت وزارة الصناعة  ضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 28 مليار ريال في مجال التعدين.

    العاصمة السعودية الرياض
    © AFP 2020 / HASSAN AMMAR
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    يضاف لذلك أيضا مشروع معادن الفوسفات 3"،  بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 24 مليار ريال.

    من ناحيته قال المحلل السعودي فيصل الصانع، إن قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية يحظى باهتمام كبير الفترة المقبلة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاهتمام بالاستثمار في مجال التعدين ضمن سلسلة قرارات ومبادرات متكاملة توجت بإقرار مجلس الوزراء السعودي مؤخرا، نظام الاستثمار التعديني الجديد.

     القرار يؤهل المملكة لاكتشاف ثروتها المعدنية والاستفادة منها في مجال تحقيق إيرادات إضافية من بيع المواد المعدنية الخام، ويوضح الصانع أن الثروات المعدنية في باطن الأرض قدرت بـ 5 ترليون ريال سعودي .

    تؤكد الخطوة، من منظور الصانع، على خطط تطوير القطاع وتأهيله، لجذب استثمارات جديدة، لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا.

     

    منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    كما يعيد التأكيد، على أن المملكة تعول على هذا القطاع، كونه يشكل رافعة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي هو تنويع لمصادر الدخل.

    وقبل أيام أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أبرز تعديلات نظام الاستثمار التعديني الجديد في المملكة، إحدى المبادرات التنظيمية الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية.

    وبينت الوزارة أن النظام يشتمل على 63 مادة، ويطبق بعد 180 يوماً.

    وجرى تعديل صلاحيات منح الرخص على أراضي الدولة من خلال تسهيل عملية إصدار الرخص وحجز مناطق للاستثمار التعديني كمجمعات تعدينية، إلى جانب تحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام.

    من أبرز مزايا النظام كان إلغاء الازدواجية في التنظيمات المحلية الخاصة بالأراضي، وحوكمة واضحة للبت في صلاحيات استخدام الأراضي، إضافة لتقليل المخاطر على المستثمرين، ما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي، بحسب "عكاظ".

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    الكلمات الدلالية:
    استثمارات, وظيفة, الاقتصاد, التعدين, السعودية
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