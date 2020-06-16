مصر توقف تصدير منتجات لمدة 3 أشهر من أجل توفيرها للمواطنين

أصدرت السلطات المصرية قرارا يوقف تصدير بعض المتنجات لمدة 3 أشهر.

وجاء القرار من وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير البقوليات مثل الفول والعدس لمدة 3 أشهر، حسب بوابة الأهرام المصرية.

وقالت الوزارة إن القرار جاء بتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية "تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية".

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ويأتى القرار ضمن إجراءات تتخذها مصر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وحتى أمس الإثنين وصل عدد حالات فيروس كورونا فى مصر إلى 46289 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 1672، بعد أن سجلت أمس فقط 97 حالة وفاة جديدة.