الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم من تعاف اقتصادي

صعدت بورصة وول ستريت، اليوم الثلاثاء، إذ أشار تحفيز إضافي محتمل وقفزة قياسية في مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى بخطى أسرع من المتوقع بعد خمسة أشهر من ركود أثارته جائحة فيروس كورونا.

وحسب "رويترز"، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مكاسب لثالث جلسة على التوالي.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة سجلت قفزة قياسية بلغت 17.7 في المئة في مايو/ أيار، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها ثمانية في المئة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 526.68 نقطة، أو 2.04 في المئة، إلى 26286.98 نقطة، بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 58.15 نقطة، أو 1.89 في المئة، ليغلق عند 3124.74 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع، مرتفعا 163.38 نقطة، أو 1.78 في المئة، إلى 9899.40 نقطة.