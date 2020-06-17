حاكم مصرف لبنان: هدفنا خفض سعر الصرف واستقرار الأسعار

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن هدف المصرف المركزي​ بالاتفاق مع الصيارفة المرخّصين، هو دفع ​سعر الدولار​ الأمريكي للانخفاض بشكل متواصل، للمساهمة في استقرار الأسعار.

وأشار سلامة في تصريحات لوكالة "رويترز" إلى أن "هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقدا، ونأمل بأنه سيجري تنفيذ إصلاحات لجلب الثقة".

وأوضح سلامة أنه "لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات"، مركزًا على أن "المنصة الإلكترونية الجديدة للتداول تهدف إلى أن تسترشد بها السوق".

وبيّن سلامة أن "الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار أمريكي في المتوسط. هذه المبالغ يجري شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطيات لدى ​المصرف المركزي​ ليست في خطر".

وأكّد سلامة، أنّ "المصرف المركزي ملتزم دومًا بالحفاظ على استقرار ​الليرة​، أو على الأقل تهدئة وتيرة التقلبات في سوق الصرف".

وأعلن رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني، ​نبيه بري، يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على تخفيض قيمة ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​ ابتداءً من الجمعة إلى 3200 ليرة لبنانية.