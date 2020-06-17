المركزي السوري يرفع سعر صرف الدولار واليورو بفارق كبير خلال يوم واحد فقط

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، رفع سعر صرف الدولار في البلاد بفارق كبير عن السعر السابق في محاولة لتخفيف الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي.

وبحسب النشرة الجديدة التي أصدرها المصرف وعممها على صفحته في "فيسبوك"، فقد ارتفع سعر صرف الدولار ليصل إلى 1256 ليرة سورية لكل دولار واحد، وارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى 1413 ليرة سورية لكل يورو واحد.

وكان المصرف قد حدد سعر صرف الدولار، أمس الثلاثاء، بحوالي 704 ليرات سورية لكل دولار واحد، واليورو بحوالي 798 ليرة لكل يورو واحد.

ويحاول المصرف المركزي السوري، تخفيف حدة الانخفاض الحاد الذي تشهده العملة المحلية منذ أيام، بعد الإعلان عن بدء تطبيق قانون قيصر في البلاد، الذي يبدأ العمل به بشكل رسمي اعتبارا من اليوم.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، قانونا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها، يحمل اسم "قانون قيصر".

ويدخل قانون قيصر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، 17 يونيو/ حزيران، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الكونغرس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تقدر بنحو 6 أشهر قبل تطبيقه.