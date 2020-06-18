مصر... كورونا يرفع مبيعات شركة عطور إلى 3 مليارات جنيه

كشف مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن طرح الكحول الطبي وكولونيا 555 على البطاقات التموينية، عبر سلع فارق نقاط الخبز المدعم منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

ووفقا لما قاله المصدر لموقع "المال"، تم بيع كميات ضخمة بما يقارب الثلاثة مليارات جنيه (نحو 185 مليون دولار أمريكي).

وتقوم شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه وهي إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإنتاج كولونيا 555.

وأشار المصدر إلي أنه يتم طرح نوعين سعة 260 مللي بسعر 36 جنيها والآخر 250 مللي بسعر 34 جنيها، كما أنه تم توفير كمية ضخمة من الكحول الإيثيلي عبر منافذ المصرية والعامة لتجارة الجملة تقدر بنحو 4 ملايين لتر، كما تم طرح سبعة أنواع من مطهرات التنظيف والتي تحتوي على نسبة كلور ما بين مركزة ومتوسطة وذلك بالفروع التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف المصدر أن تلك الأنواع هي كلور أبيض بسعر 7 جنيهات زنة 250 جرام وسعر 8 جنيهات زنة 500 جرام، كما تباع زجاجة الفينيك المركز بسعر 15.5 جنيها بينما العادي بسعر 10.5 جنيهات زنة 500 جرام.

وأكد المصدر أنه تم طرح كميات كبيرة من تلك المطهرات في الفروع الاستهلاكية حيث تم توزيع نحو 100 كرتونة من كل نوع وتحتوي الكرتونة الواحدة على 12 عبوة.

وكشف المصدر أنه في حالة طرح الكمامات الطبية سيكون أيضا على سلع فارق نقاط الخبز المدعم، وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية.

يذكر أن عددا من نواب البرلمان المصري، اقترحوا طرح الكمامات والكحول على البطاقات التموينية مع استمرار تفشي فيروس كورونا.