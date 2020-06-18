"سوناطراك" والشركة التونسية للكهرباء والغاز تجددان عقد تسويق الغاز الطبيعي إلى غاية 2027

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجمع سوناطراك أكد في بيان أمس الخميس "تعلن كل من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز عن توصلهما إلى اتفاق على ملحق لعقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بتاريخ الثالث من شهر مارس 1997، ويتعلق الملحق بتجديد هذا العقد لمدة 8 سنوات أخرى إلى غاية عام 2027".

كما جاء في البيان أن الطرفين اتفقا على "إمكانية تمديد هذا العقد مرة أخرى لمدة عامين آخرين".

ويوضح ذات البيان أن الاتفاق يتضمن أيضا زيادة في كمية الغاز التي تم التعاقد عليها بنسبة 20 بالمائة بداية من عام 2025 "وذلك لتأمين الاستجابة للارتفاع المتوقع للاستهلاك في هذه السوق الاستراتيجية ".

وأشارت الشركة الوطنية للمحروقات إلى أن هذا الاتفاق سيمكنها من "تعزيز مكانتها كمزود رئيسي لتونس بالغاز الطبيعي في سوق تتميز بالتنافسية الشديدة"، كما سيسمح للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتأمين حاجياتها من الغاز".