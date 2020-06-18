دراسة... ما الذي يمنعك من أن تكون واحدا من 24 مليون مليونير في العالم؟

يحلم الجميع بأن يكونوا أحد الأغنياء ويجنون الثروة الهائلة التي تسمح لهم بعيش رغيد، وخصوصا أن عدد أصحاب الملايين تضاعف ثلاث مرات في العالم، بحسب دراسة حديثة أجريت.

وبحسب دراسة أعدتها مجموعة بوسطن الاستشارية "BCG" الأمريكية، فإن أكثر من 24 مليون إنسان عبر العالم تتجاوز ثرواتهم مليون يورو فأكثر.

الدراسة كشفت أن العدد الحالي لأصحاب الملايين قد تضاعف بمعدل 3 مرات عن رقم نشر في عام 1999، حيث كان عددهم في ذلك الوقت نحو 9 ملايين شخص.

ونظرت الدراسة للسيولة النقدية التي يملكها الشخص علاوة على الودائع والأسهم وصناديق الاستثمار ووثائق التأمين على الحياة و رؤوس الأموال التقاعدية والأرصدة الصغيرة الأخرى.

وكشفت الدراسة عن تصاعد قيم الثروات المملوكة لأشخاص من 80 تريليون دولار أمريكي عام 1999 إلى 226 تريليون دولار أمريكي في السنوات العشرين الأخيرة.

وتضاعفت أعداد أصحاب الملايين وتزايدت عبر العالم خلال عشرين عاماً، حسبما كشفت الدراسة، والغالبية العظمى من أصحاب الملايين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما قالته شبكة "دويتش فيله".

وكان من اللافت للنظر أن تكون الصين في المرتبة الثالثة، حيث تضاعف عدد من يملكون أكثر من 100 مليون دولار بمعدل 29 مرة على مدى عقدين من الزمن.