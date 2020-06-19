اليابان: التدهور الحاد للاقتصاد بسبب كورونا توقف ومؤشرات على الانتعاش

أعلنت حكومة اليابان في تقييمها للاقتصاد في يونيو/حزيران، أن التدهور الحاد الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، قد توقف تقريبا.

وبحسب "رويترز"، جاء في تقرير الحكومة، أنه على الرغم من أن الاقتصاد يظل في "وضع شديد الخطورة" بسبب جائحة كورونا، فإنه "توقف تقريبا عن التدهور".

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن "الاقتصاد ما زال في حالة هبوط طفيف لكن التدهور الحاد توقف"، مضيفا أن "أي انتعاش للاقتصاد سيتوقف على الكيفية التي ستبلي بها الوظائف والأجور".

ورفعت الحكومة نظرتها لإنفاق المستهلكين للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2018، مشيرة إلى مؤشرات على التحسن مع إعادة فتح محال البيع بالتجزئة والمطاعم.

كما رفعت الحكومة تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2017، قائلة إنها "تظهر مؤشرات على الانتعاش أيضا بعد أن صعد مؤشر ثقة قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ مايو/أيار".

لكن مع استمرار ضعف الطلب الخارجي، أبقت الحكومة على نظرتها للصادرات، قائلة إنها "تنخفض بسرعة" كما يتراجع إنتاج المصانع أيضا.

ومن المتوقع أن تعاني اليابان من أسوأ تراجع لفترة ما بعد الحرب في الربع الجاري، لكن التقييم الاقتصادي الجديد للحكومة تلقى تحفيزا من مؤشرات على تحسن إنفاق المستهلكين وثقة الشركات بعد الإلغاء المرحلي لحالة الطوارئ في أواخر مايو.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في أبريل الماضي وطالب المواطنين بالبقاء في المنازل، والشركات بالإغلاق لمنع انتشار الفيروس.