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    تقلب أسواق النفط في أعقاب الإعصار هارفي

    خام برنت يرتفع إلى 42.51 دولار ويسجل أعلى مستوى منذ 8 يونيو

    © AFP 2020 / Pierre-Henry DESHAYES
    اقتصاد
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    ارتفع، اليوم الجمعة، سعر نفط خام برنت دولارا للبرميل ليصل إلى 42.51 دولار وهو أعلى مستوى منذ 8 يونيو.

    ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتعزز مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن تعهد منتجو أوبك وحلفاء بالوفاء بتعهدات إزاء خفض الإمدادات وقال متعاملان كبيران للنفط إن الطلب يتعافى بشكل جيد.

    مؤشرات اقتصادية - النفط، اقتصاد آسيا، الصين 2020
    © AP Photo / Vincent Yu
    في النصف الثاني من 2020... أسعار النفط تصل إلى هذا الرقم
    وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت قد ارتفعت صباح اليوم 61 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 42.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

    وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 39.44 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الخميس ويتجهان صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 9 بالمئة.

    وتلقت السوق الدعم من خطط للعراق وكازاخستان لتعويض إنتاج زائد في مايو/أيار عن تعهداتهما بخفض الإمدادات. جاءت الوعود خلال اجتماع للجنة تراقب الامتثال وتضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+.

    وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا إن الأسعار تبدي "متانة عند تلك المستويات، إذ تتجاهل أسواق النفط المخاوف التي تدور حول فئات أخرى من الأصول في الوقت الراهن".

    وأضاف "يشير ذلك إلى أن الأسعار تتلقى الدعم من المشترين الحاضرين وهو أمر محل ترحيب إذ أنه يعني أن الطلب الحاضر في أنحاء العالم يتعافى، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النمو الاقتصادي". بحسب ما أفادت "رويترز".

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