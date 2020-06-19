"جلف كيستون بتروليوم" تعتزم تسريح نحو 40% من العاملين لديها بسبب كورونا

أكدت شركة "جلف كيستون بتروليوم"، اليوم الجمعة، أنها ستخفض نحو 40% من اليد العاملة، جراء هبوط أسعار النفط وتقليص برنامج العمل، الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الشركة المشغلة لحقل شيخان في إقليم كردستان العراق، البالغ متوسط إنتاجه منذ بداية العام 37232 برميل من النفط يوميا، أكدت أن عمليات التسريح تتضمن ما يزيد عن 60% من العاملين الأجانب.

وأضافت الشركة أنها تمضي على مسار تحقيق وفورات من نفقاتها التشغيلية والعامة والإدارية، بما يتجاوز 20% في العام الجاري.

كما تتوقع "جلف كيستون بتروليوم" أن تبلغ النفقات التشغيلية لعام 2020، ما يتراوح بين 2.7 دولار و3.1 دولار للبرميل، انخفاضا من 3.9 دولار للبرميل في العام الماضي.

يأتي القرار عقب تحركات مماثلة لشركات نفط كبرى، من بينها "أرامكو" السعودية، التي شرعت في تسريح مئات العاملين، معظمهم من الأجانب، بحسب ما قالته مصادر لـ"رويترز".