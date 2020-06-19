"وول ستريت" تقفز بفضل آمال بانتعاش الاقتصاد

فتحت المؤشرات الرئيسية لـ"وول ستريت" على ارتفاع قوي، اليوم الجمعة، فيما يقترب المؤشر "ناسداك" من مستوى قياسي جديد مع مراهنة المستثمرين على انتعاش سريع للنشاط الاقتصادي بعد الجائحة، متجاهلين ارتفاع عدد الحالات الجديدة المصابة بكوفيد-19 في عدة ولايات أمريكية.

وكسب مؤشر ناسداك المجمع 99.08 نقطة أو واحدا في المئة إلى 10042.13 نقطة.

كما وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 133 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المئة إلى 26213.10 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 24.95 نقطة أو ما يعادل 0.80 في المئة إلى 3140.29 نقطة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وكانت بورصة وول ستريت، قد شهدت صعودا، يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران، إذ أشار تحفيز إضافي محتمل وقفزة قياسية في مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى بخطى أسرع من المتوقع بعد خمسة أشهر من ركود أثارته جائحة فيروس كورونا.

إذ أشار تحفيز إضافي محتمل وقفزة قياسية في مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى بخطى أسرع من المتوقع بعد خمسة أشهر من ركود أثارته جائحة فيروس كورونا.