تستقطب 37 مليار درهم استثمارات... الإمارات تعلن عن صفقة بنية تحتية ضخمة

وتبلغ قيمة الصفقة التي أعلنت عنها شركة "أدنوك"، اليوم الثلاثاء، 20.7 مليار دولار، وهي اتفاقية مع كبار المستثمرين العالميين بمشاريع البنية التحتية، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

في صفقة مبتكرة لاستقطاب استثمارات ضخمة بمجال الطاقة لدولة الإمارات، أبرمت "أدنوك" اتفاقية مع ائتلاف من كبار المستثمرين العالميين بمشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات، لاستثمار 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) بمجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز المملوكة لأدنوك. pic.twitter.com/QW3SLDDK3E — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 23, 2020

وقال مكتب أبوظبي للإعلام إن الاتفاقية تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 37.1 مليار درهم. (الدولار يساوي 3.67 درهم).

وتعتبر الصفقة واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية على مستوى العالم.

ومن شركاء الائتلاف الاستثماري "غلوبال إنفراستركشر بارتنرز" و"بروكفيلد لإدارة الأصول وصندوق الثروة السيادية السنغافوري".