خسائر بالملايين...انخفاض عدد السياح حول العالم بنسبة 97 % في أبريل

أشارت منظمة السياحة العالمية إلى انخفاض في إجمالي عدد السياح حول العالم يصل إلى نسبة 97 في المئة خلال نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

ففي بيان للمنظمة، أشار إلى انخفاض في عدد السياح الإجمالي بنسبة 55 في المئة خلال مارس/آذار الماضي، وواصل الانخفاض ليبلغ 97 في المئة في نيسان.

وأضافت المنظمة أن عدد المسافرين سجل انخفاضا بواقع 180 مليون مسافر، مقارنة بالعام الماضي وهو ما يعادل خسارة مادية قدرها 195 مليون دولار.

وأظهرت بيانات المنظمة أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تأتي في المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تضررا من انخفاض عدد السياح بنسبة انخفاض بلغت 51 في المئة.

وتليها البلدان الأوروبية بـ44 في المئة، والشرق الأوسط بـ40 في المئة، ثم أمريكا بـ36 في المئة، وأفريقيا الأقل تضررا بـ35 في المئة.

وتوقعت منظمة السياحة، في مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، انخفاض عدد السياح ​​ما بين 58 و 78 في المئة في عام 2020.