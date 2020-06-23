"التجارة العالمية" تكشف ماذا فعلت "كورونا" باقتصاديات العالم

كشفت منظمة التجارة العالمية، ماذا فعلت جائحة "كورونا المستجد" المسببة لمرض "كوفيد 19" في اقتصاديات العالم.

قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولى من العام، بسبب جائحة كوفيد-19 ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.

وفي أبريل/نيسان، توقعات المنظمة ومقرها جنيف تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32% في العام الجاري، وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها "سيئة"، على أن تتعافى بما بين 21 و24% في عام 2021.

ولم تحدد المنظمة أرقاما جديدة، اليوم، لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.

وقالت المنظمة إن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة 3% في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5% في الربع الثاني على أساس سنوي.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو: "تراجع التجارة الذي نراه حاليا ضخم تاريخيا- في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا".