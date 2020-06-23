الذهب يسجل سعرا قياسيا جديدا في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار الأمس، ما يعتبر سعرا قياسيا جديدا.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 675 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء القول إن ارتفاع أسعار الذهب، جاء نتيجة لتراجع أسعار النفط عالميا، بسبب المخاوف من انتشار موجه ثانية من فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر بصفته الملاذ الآمن.

وأضافت أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالميا، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت استقرارا، في مصر، على مدار الأيام القليلة الماضية، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 24 سعر 894 جنيها.