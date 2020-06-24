أمريكا تدرس فرض رسوم جمركية عقابية على دول أوروبية

تدرس الولايات المتحدة إمكانية فرض رسوم إضافية بقيمة 3.1 مليار دولار على سلع من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات بين جانبي المحيط الأطلسي.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في وثيقة صدرت أمس الثلاثاء إن واشنطن تدرس إقرار "قائمة إضافية" من المنتجات من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة برسوم تصل إلى 100%.

وتشمل السلع محل النظر الزيتون والبن والشوكولاتة والبيرة وبعض الشاحنات والآلات. هذه الخطوة هي جزء من رد فعل أوسع نطاقا من الولايات المتحدة فيما يتعلق بنزاع طويل الأمد مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقديمه دعمًا لكبار مصنعي الطائرات المدنية.

قضت منظمة التجارة العالمية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، منحت إعانات غير قانونية لشركة "إيرباص" لصناعة الطائرات وسمحت للولايات المتحدة بفرض 7.5 مليار دولار من الرسوم.

بالإضافة إلى ذلك، قضت منظمة التجارة العالمية في ديسمبر/ كانون الأول بأن الاتحاد الأوروبي لم يقم بإنهاء هذه الإعانات غير القانونية، مما يمنح الولايات المتحدة مساحة أكبر لفرض رسوم جديدة على المنتجات الأوروبية.