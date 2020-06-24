صندوق النقد الدولي يتنبأ بمصير أسوأ للاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، مرة أخرى، اليوم الأربعاء، وحذر من أن أوضاع المالية العامة ستتدهور بشكل كبير حيث تحاول الحكومات مكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن انكماشًا نسبته 4.9% للناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام الجاري، وهو أقل من الانكماش الذي توقعه في أبريل/ نيسان البالغ 3%.

وقال الصندوق في تقرير له: "كان لوباء كوفيد 19 تأثير سلبي على النشاط في النصف الأول من عام 2020 أكثر مما كنا نعتقد، ومن المتوقع أن يسلك الانتعاش مسارًا تدريجيًا أكثر مما أشارت إليه التوقعات السابقة".

كما خفض الصندوق توقعاته لعام 2021، ويتوقع الآن معدل نمو بنسبة 5.4% بدلًا من 5.8% التي توقعها في أبريل/ نيسان. وبرر الصندوق توقعاته المتشائمة باحتمال استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع تضرر سلاسل الإنتاج والإمداد.

وفي الدول التي لا تزال تواجه ارتفاع معدلات الإصابة، يتوقع الصندوق أن عمليات الإغلاق الطويلة ستضعف النشاط الاقتصادي أكثر.