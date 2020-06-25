الذهب ينخفض بشكل قياسي في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أفادت وكالة دولية، اليوم الخميس، بانخفاض قياسي لأسعار الذهب، وذلك بسبب حركة البيع في أسواق الأسهم العالمية التي تأثرت بدورها بأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكرت وكالة "رويترز" أن حركة أسواق الأسهم جاءت بعد تشجيع المستثمرين على التخلي عن أصولهم المالية وبيعها بسبب المصير المجهول لفيروس كورونا المستجد في العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1760.62 للأونصة بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2012 عند 1779.06 دولار.

وقال المحلل جيفري هالي للوكالة: "النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب".

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.

وتحرك الذهب أحيانا بالتوازي مع أسواق الأسهم هذا العام، فيما تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى تدافع صوب النقد في الوقت الذي يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.