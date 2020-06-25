الدولار يتمسك بمكاسبه مع تنامي الشكوك في التعافي

ارتفع الدولار، اليوم الخميس 25 يونيو/حزيران، مع تعزيز عوامل مختلفة تتراوح من تصاعد التوتر التجاري إلى المخاوف من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا للطلب على عملات الملاذ الآمن.

وصعد مؤشر الدولار، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز"، بنحو 0.1% إلى 97.30، لكنه ظل دون أعلى مستوى في 2020 والذي سجله في أواخر مارس/آذار عندما اقترب من 103.

وقال محللون لدى "دويتشه بنك" في مذكرة إن "وابل من الأنباء السيئة عن الفيروس أدى لموجة بيع كبيرة للأصول العالية المخاطر أمس مع عودة التقلب للأسواق المالية مجددا".

وتراجع كذلك اليورو، مسجلا 1.1242 دولار، وهبط الجنيه الاسترليني، مسجلا 1.2410 دولار.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته أكثر للناتج العالمي في 2020، وتنبأ بمزيد من الضرر من الجائحة عما كان متوقعا من قبل.

ونزل الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عشرة أيام، بعد أن أصبحت كندا أول دولة تفقد تصنيفها الائتماني (AAA)، بسبب الإنفاق الحكومي لمواجهة كورونا.

كما تراجعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية، التي كانت تتلقى دعما من ارتفاعات في أسعار النفط والسلع الأولية.

وانخفض الدولار الأسترالي للجلسة الثانية على التوالي مسجلا 0.6861 دولار أمريكي.