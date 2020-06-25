الصين تستعد لتوجيه ضربة اقتصادية قاضية للولايات المتحدة

كشفت وسائل إعلام روسية، يوم أمس الأربعاء، عن مخطط صيني جديد لمحاولة الاستغناء النهائي عن الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية والاقتصادية.

ذكر موقع "اكسبرت أونلاين" الروسي أن الصين تستعد لخطوة هامة من خلال تخزين الذهب لأغراض استراتيجية بحتة تمهيدا للخطوة المقبلة التي ستكون من خلال وقف التعاملات بالدولار الأمريكي.

وبحسب الموقع تقوم الشركات الصينية المتخصصة بالذهب بنشاطات كبيرة في مجال استخراج المعادن لا سيما الذهب، بالإضافة إلى عمليات شراء الذهب المتواصلة.

وأشار الموقع أنه استطاع ملاحظة نشاطات الشركات الصينية والصفقات الصينية المتعلقة بشراء الشركات في أمريكا اللاتينية المصنعة للمعادن الذهبية، وكذلك العاملة على استكشاف وتطوير المنشآت في تلك المنطقة بالتحديد.

وتشير التقارير أن الشركة الأمريكية قامت بإنتاج حوالي 150 ألف أوقية من الذهب، وأصرت شركة التعدين الصينية على الاستخواذ عليها، على الرغم من ارتفاع سعرها بنسبة 35% بسبب منافسة شركة أخرى.

وخلص الموقع إلى أن الصين أصبحت الآن بعد تملكها لهذه الأصول الأجنبية الجديدة، أكبر منتج لـ"المعدن الأصفر" في العالم، مشيرا إلى أن هذا السلوك يدل على أن بكين تقوم بتخزين الذهب لأغراض استراتيجية.

وذكر الموقع أن الصين دأبت على إرسال إشارات للعالم مفادها أن هيمنة الدولار يجب أن تنتهي، واكتسب هذا التوجه قوة جديدة في ظل المواجهة مع ​الولايات المتحدة​، وتهديد واشنطن بفرض عقوبات على بكين.

ورأى الموقع أن الصين فيما يبدو لديها خطط لتغيير النظام المالي العالمي الى آخر يرتكز على معيار الذهب، ما سيسمح بتنفيذ الهدف الجيوسياسي الرئيسي للصين، المتمثل في التخلص من منظومة تسوية التعاملات بالدولار.