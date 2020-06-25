قرار من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، قرارا بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك.

أعلن البنك المركزي، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالي، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

كما قررت لجنة السياسة النقدية عقب الاجتماع، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 9.75%.

يشار إلى أن سعر الفائدة الحالي، كان بقرار من البنك المركزي المصري، منتصف شهر مارس/ آذار الماضي.

وقلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 في المئة والإقراض إلى 10.25 في المئة وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75 في المئة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي "في ضوء... ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية".