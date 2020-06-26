مصرف لبنان يطلق عمل المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة

وقال سلامة في بيان: "انطلق اليوم العمل في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة للتداول في العملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الإلكتروني المسمى "Sayrafa" وكان تداول الأسعار اليوم بحدود 3850-3900 ليرة للدولار الواحد. وقد تأمنت السيولة على هذه الأسعار وجرت العمليات على أساسها".
وأكد أن "سعر الصرف الرسمي في المصارف يبقى على 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار. امّا الاسعار، التي يتم تداولها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى السوق السوداء، فلا علاقة لمصرف لبنان بها ولا مسؤولية عليه. وبكل الأحوال فإن حجم المبالغ المتداولة عبرها ضئيل".
وأعلنت نقابة الصيارفة تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 26/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى، فيما وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبناني في السوق السوداء إلى 7500.
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